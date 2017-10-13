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Александр Бубнов: думаю, "Спартак" забьет больше, чем "Ахмат"

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 13-го тура премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак".

"Прогноз: 1:2. Перерыв должен пойти на пользу "Спартаку", которому нужно было передохнуть и подлечиться. Через матч в Грозном красно-белые будут готовиться к "Севилье".

Группа атаки гостей сильнее, вдобавок у хозяев не сыграют Иванов и Швец. Думаю, "Спартак" забьёт больше", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Ахмат
Сегодня, 11:55
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
2 месяца уже отдыхаем и лечимся. И когда этот мацион закончится никто похоже не знает.
Регистрация: 2.08.2010
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