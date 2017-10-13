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Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о том, почему решился на переход в стан канониров.

– Что побудило вас перейти из восьмой команды примеры в российский коллектив, который проводит лишь третий сезон в элитном дивизионе?

– У меня истек контракт с «Эспаньолом». Клуб предлагал продлить его еще на год, но при этом возникали предложения от других команд. Наибольшую заинтересованность выразил «Арсенал». В последний сезон я практически не выходил на поле. В России был отличный шанс вернуться к игровой практике и заодно попробовать что-то новое. Все-таки в структуре «Эспаньола» я провел десять лет, был капитаном. У меня очень добрые воспоминания о том периоде, однако пришло время перемен.

– В бытовом плане велика разница между Испанией и Россией?

– Конечно. Прежде всего в России гораздо большие расстояния. В Испании никогда не приходилось столько путешествовать. Незнание языка тоже ощущается: в магазине, кафе пытаюсь сказать что-то на английском, мне отвечают на русском, которым я пока не владею. Но главное – хорошие люди есть и там, и здесь. Чувствую доброе отношение к себе со стороны клуба, болельщиков, прохожих на улицах. Я всем доволен.

– Каково ваше мнение о российской премьер-лиге?

– Пока главный вывод – играть в гостях очень тяжело. Про долгие перелеты я уже говорил. А при своих болельщиках все команды стремятся победить во что бы то ни стало. Что касается фаворитов, они известны и без меня. Это «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Если проводить параллели с испанским футболом, тут чемпионат более ровный: у себя дома любой клуб способен обыграть любого, – цитирует Альварес «Советский спорт».
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 11:59
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