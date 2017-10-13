Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Бубнов: "Краснодар" – фаворит в матче с ЦСКА

Известный эксперт Александр Бубнов считает, что "Краснодар" выглядит предпочтительнее в преддверии матча премьер-лиги с ЦСКА.

"Прогноз: 2:1. У "Краснодара" есть шанс закрепиться в лидирующей тройке, прервав чёрную серию из трёх поражений кряду.

ЦСКА, у которого и так большие трудности с созиданием, понёс значительные кадровые потери. "Краснодар" – фаворит", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Краснодар ЦСКА
Сегодня, 12:04
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.