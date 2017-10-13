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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кубок мира привезли в Калининград
Кубок мира на три дня был привезен в Калининград. Главный трофей ЧМ-2018 торжественно представили в областном драматическом театре, передает ТАСС.
"Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира", – сказал врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов.
В период с сентября по декабрь кубок посетит 16 городов и 50 стран.
"Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира", – сказал врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов.
В период с сентября по декабрь кубок посетит 16 городов и 50 стран.
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