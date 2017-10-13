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Кубок мира привезли в Калининград

Кубок мира на три дня был привезен в Калининград. Главный трофей ЧМ-2018 торжественно представили в областном драматическом театре, передает ТАСС.

"Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира", – сказал врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов.

В период с сентября по декабрь кубок посетит 16 городов и 50 стран.
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 13:03) #
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Хотел сходить, прикоснуться.... но он под стеклянным колпаком. Не интересно.
Регистрация: 5.05.2009
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