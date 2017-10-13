Хосеп Гвардиола - тренер сентября в АПЛ (фото)

Congratulations to @ManCity's Pep Guardiola on winning September's Barclays Manager of the Month Award. What a month for the Citizens. pic.twitter.com/YFbEJE40KW — Barclays Football (@BarclaysFooty) October 13, 2017

Лучшим тренером АПЛ по итогам сентября признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, информирует пресс-служба лиги.Сообщается, что испанский тренер в голосовании обогнал Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Арсена Венгера ("Арсенал").