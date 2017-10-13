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Хосеп Гвардиола - тренер сентября в АПЛ (фото)

Лучшим тренером АПЛ по итогам сентября признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, информирует пресс-служба лиги.

Сообщается, что испанский тренер в голосовании обогнал Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Арсена Венгера ("Арсенал").

Теги: Гвардиола
Сегодня, 12:57
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