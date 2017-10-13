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Самый результативный защитник ФНЛ может выбыть на длительный срок

Защитник "Енисея" Константин Гарбуз, получивший травму в матче с "Томью" (1:1), скорее всего выбыл на длительный срок, информирует "Матч ТВ".

В ближайшие дни футболист отправится на обследование за границу, где ему вынесут окончательный диагноз. У Гарбуза, с 7 очками (4 гола плюс 3 передачи) являющегося самым результативным игроком турнира в своем амплуа, проблемы с коленом, передает пресс-служба красноярского клуба.

Кроме того, на игру 18 тура в Астрахань с "Волгарем" по медпоказателям не полетели повредивший в матче с "Химками" голеностоп Владимир Камеш, а также Максим Семакин, Сергей Чепчугов и Вадим Стеклов, который на следующей неделе начнет работать в общей группе. В то же время оправился от травмы защитник Александр Новиков.
Теги: Енисей
Сегодня, 13:27
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