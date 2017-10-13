В ФИФА подтвердили, что довольны ходом реализации билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола сообщила, что удовлетворена ходом первого этапа реализации билетов на чемпионат мира 2018 года в России, при этом воздерживается от сравнений по динамике заявок с предыдущим турниром в Бразилии."Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы.Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент", - говорится в ответе ФИФА.