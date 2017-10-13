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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В сборной Чили не намерены подавать апелляцию на результат игры Перу - Колумбия
Вице-президент чилийской федерации футбола Андрес Молина назвал слухами информацию о возможной апелляции чилийцев в ФИФА на результат матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Перу и Колумбии.
Игра, прошедшая 10 октября, завершилась вничью - 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время матча тренер колумбийцев подозвал капитана команды Радамеля Фалькао и сообщил ему результаты параллельных встреч. После этого Фалькао поочередно подходил к игрокам сборной Перу и, прикрывая рот рукой, предлагал доиграть матч со счетом 1:1. Позже в СМИ появилась информация, что чилийцы намерены подать в ФИФА апелляцию на результат этой игры.
"Это слухи. Не будет никаких апелляций. Результат той игры является закрытой страницей для чилийцев", - цитирует Молину "Р-Спорт" со ссылкой на La Razon.
По информации источника, о возможности подать апелляцию на результат матча на данный момент задумываются в Ассоциации футбола Парагвая.
Игра, прошедшая 10 октября, завершилась вничью - 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время матча тренер колумбийцев подозвал капитана команды Радамеля Фалькао и сообщил ему результаты параллельных встреч. После этого Фалькао поочередно подходил к игрокам сборной Перу и, прикрывая рот рукой, предлагал доиграть матч со счетом 1:1. Позже в СМИ появилась информация, что чилийцы намерены подать в ФИФА апелляцию на результат этой игры.
"Это слухи. Не будет никаких апелляций. Результат той игры является закрытой страницей для чилийцев", - цитирует Молину "Р-Спорт" со ссылкой на La Razon.
По информации источника, о возможности подать апелляцию на результат матча на данный момент задумываются в Ассоциации футбола Парагвая.
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