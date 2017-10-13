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Агент: Мирча Луческу останется в сборной Турции

Аркадий Запорожан, агент главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, сообщил, что 72-летний румынский специалист сохранит свой пост. Напомним, Турция не попала в финальный турнир чемпионата мира 2018 года в России.

"Останется ли Луческу у руля сборной Турции после непопадания на ЧМ? Да, Федерация футбола Турции уже подтвердила официально, что продолжает сотрудничество с Луческу", – передает слова Запорожана "Спорт день за днем".
Теги: Луческу Сборная Турции
Сегодня, 14:21
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
У Турции нет денег на отступные для цыгана... будут терпеть его дальше...

это не зенит, который всем платит неустойки
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KOZbIPb
У Турции нет денег на отступные для цыгана... будут терпеть его дальше...

Все таки он красавчик, умеет подписывать договора. И результата нет и убрать не могут - дорогое удовольствие)
Регистрация: 11.07.2006
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У Турции нет денег на отступные для цыгана... будут терпеть его дальше...
Регистрация: 22.08.2007
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