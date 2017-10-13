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"Халл Сити" потерял защитника на четыре недели

Защитник "Халл Сити" Стивен Кингсли выбыл на срок около четырех недель, передает "Газета.Ru".

Кингсли перенес операцию из-за проблем с пахом, восстановление может занять минимум четыре недели.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 14:36
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