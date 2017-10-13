Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Кубок мира привезли в Калининград (1)
Кубок мира привезли в Калининград (1)
11:59
Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах
Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах
10:14
Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
08:55
Президент "Атлетико": надеюсь, болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт
Президент "Атлетико": надеюсь, болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт
Магомед Оздоев: сборная России ментально стала сильнее
Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопросы по поводу товарищеских матчей с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).
- Какая атмосфера царит сейчас в сборной России?
- Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось.
- С кем из партнеров по сборной больше всего общаетесь?
- Общаюсь со всеми, но больше с теми, с кем пересекался в клубах.
- Кого в сборной можно назвать лидером в раздевалке?
- На данном этапе наиболее авторитетные футболисты - Самедов и Акинфеев.
- Изменилось ли что-то в тактике подготовки команды к матчам, если сравнивать с тем, что было до Кубка конфедераций-2017?
- В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.
- Назовите сильные стороны сборных Южной Кореи и Ирана.
- В целом, это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьезных европейских командах. С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силен командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы все-таки чуть посильнее.
- Кого из игроков этих сборных можете выделить?
- У Южной Кореи игру ведет Сон из «Тоттенхэма». У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл.
- Почему в матче против Южной Кореи сборная России временами уступала сопернику центр поля?
- Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.
- В чем нужно прибавлять, чтобы не пропускать такие результативные контратаки, как в матче с Ираном?
- Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.
- В чем особенности работы Станислава Черчесова по сравнению с другими тренерами?
- Станислав Саламович хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.
- Отличаются ли ваши игровые функции в сборной от того, как вы действуете в клубе?
- Особых отличий нет, все зависит от конкретного момента, когда я выхожу на поле.
- Как восстанавливаетесь после сборов и игр в национальной команде, ведь интервал между международными и клубными встречами совсем небольшой?
- Этим занимаются врачи и физиотерапевты команд. Все зависит от того, сколько времени ты сыграл. Работники медицинских штабов сборной и клуба взаимодействуют между собой. Задача врача национальной команды передать в клуб информацию о текущем состоянии игрока. От этих сведений тренерский штаб отталкивается при подготовке к играм.
- Как вам поддержка болельщиков на этих двух товарищеских матчах? Чувствовалось ли, что в Казани за команду болели по-особенному?
- Поддержка была очень хорошей, на матчи пришло много болельщиков, это радует. Всегда хочется видеть полный стадион. 33 тысячи зрителей в Казани - это здорово. Особенно приятно, что матч проходил на домашнем стадионе «Рубина».
- Илья Кутепов сказал, что в «Спартаке» больше ограничений по части питания, поэтому в сборной он отъедается. А как считаете вы?
- Кормят примерно одинаково. Мне нравится и в «Рубине», и в сборной. И там вкусно, и тут.
РФС
- Какая атмосфера царит сейчас в сборной России?
- Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось.
- С кем из партнеров по сборной больше всего общаетесь?
- Общаюсь со всеми, но больше с теми, с кем пересекался в клубах.
- Кого в сборной можно назвать лидером в раздевалке?
- На данном этапе наиболее авторитетные футболисты - Самедов и Акинфеев.
- Изменилось ли что-то в тактике подготовки команды к матчам, если сравнивать с тем, что было до Кубка конфедераций-2017?
- В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.
- Назовите сильные стороны сборных Южной Кореи и Ирана.
- В целом, это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьезных европейских командах. С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силен командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы все-таки чуть посильнее.
- Кого из игроков этих сборных можете выделить?
- У Южной Кореи игру ведет Сон из «Тоттенхэма». У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл.
- Почему в матче против Южной Кореи сборная России временами уступала сопернику центр поля?
- Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.
- В чем нужно прибавлять, чтобы не пропускать такие результативные контратаки, как в матче с Ираном?
- Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.
- В чем особенности работы Станислава Черчесова по сравнению с другими тренерами?
- Станислав Саламович хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.
- Отличаются ли ваши игровые функции в сборной от того, как вы действуете в клубе?
- Особых отличий нет, все зависит от конкретного момента, когда я выхожу на поле.
- Как восстанавливаетесь после сборов и игр в национальной команде, ведь интервал между международными и клубными встречами совсем небольшой?
- Этим занимаются врачи и физиотерапевты команд. Все зависит от того, сколько времени ты сыграл. Работники медицинских штабов сборной и клуба взаимодействуют между собой. Задача врача национальной команды передать в клуб информацию о текущем состоянии игрока. От этих сведений тренерский штаб отталкивается при подготовке к играм.
- Как вам поддержка болельщиков на этих двух товарищеских матчах? Чувствовалось ли, что в Казани за команду болели по-особенному?
- Поддержка была очень хорошей, на матчи пришло много болельщиков, это радует. Всегда хочется видеть полный стадион. 33 тысячи зрителей в Казани - это здорово. Особенно приятно, что матч проходил на домашнем стадионе «Рубина».
- Илья Кутепов сказал, что в «Спартаке» больше ограничений по части питания, поэтому в сборной он отъедается. А как считаете вы?
- Кормят примерно одинаково. Мне нравится и в «Рубине», и в сборной. И там вкусно, и тут.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.