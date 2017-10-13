Магомед Оздоев: сборная России ментально стала сильнее

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопросы по поводу товарищеских матчей с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).- Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось.- Общаюсь со всеми, но больше с теми, с кем пересекался в клубах.- На данном этапе наиболее авторитетные футболисты - Самедов и Акинфеев.- В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.- В целом, это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьезных европейских командах. С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силен командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы все-таки чуть посильнее.- У Южной Кореи игру ведет Сон из «Тоттенхэма». У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл.- Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.- Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.- Станислав Саламович хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.- Особых отличий нет, все зависит от конкретного момента, когда я выхожу на поле.- Этим занимаются врачи и физиотерапевты команд. Все зависит от того, сколько времени ты сыграл. Работники медицинских штабов сборной и клуба взаимодействуют между собой. Задача врача национальной команды передать в клуб информацию о текущем состоянии игрока. От этих сведений тренерский штаб отталкивается при подготовке к играм.- Поддержка была очень хорошей, на матчи пришло много болельщиков, это радует. Всегда хочется видеть полный стадион. 33 тысячи зрителей в Казани - это здорово. Особенно приятно, что матч проходил на домашнем стадионе «Рубина».- Кормят примерно одинаково. Мне нравится и в «Рубине», и в сборной. И там вкусно, и тут.