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Магомед Оздоев: сборная России ментально стала сильнее

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопросы по поводу товарищеских матчей с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

- Какая атмосфера царит сейчас в сборной России?

- Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось.

- С кем из партнеров по сборной больше всего общаетесь?

- Общаюсь со всеми, но больше с теми, с кем пересекался в клубах.

- Кого в сборной можно назвать лидером в раздевалке?

- На данном этапе наиболее авторитетные футболисты - Самедов и Акинфеев.

- Изменилось ли что-то в тактике подготовки команды к матчам, если сравнивать с тем, что было до Кубка конфедераций-2017?

- В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.

- Назовите сильные стороны сборных Южной Кореи и Ирана.

- В целом, это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьезных европейских командах. С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силен командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы все-таки чуть посильнее.

- Кого из игроков этих сборных можете выделить?

- У Южной Кореи игру ведет Сон из «Тоттенхэма». У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл.

- Почему в матче против Южной Кореи сборная России временами уступала сопернику центр поля?

- Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.

- В чем нужно прибавлять, чтобы не пропускать такие результативные контратаки, как в матче с Ираном?

- Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.

- В чем особенности работы Станислава Черчесова по сравнению с другими тренерами?

- Станислав Саламович хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.

- Отличаются ли ваши игровые функции в сборной от того, как вы действуете в клубе?

- Особых отличий нет, все зависит от конкретного момента, когда я выхожу на поле.

- Как восстанавливаетесь после сборов и игр в национальной команде, ведь интервал между международными и клубными встречами совсем небольшой?

- Этим занимаются врачи и физиотерапевты команд. Все зависит от того, сколько времени ты сыграл. Работники медицинских штабов сборной и клуба взаимодействуют между собой. Задача врача национальной команды передать в клуб информацию о текущем состоянии игрока. От этих сведений тренерский штаб отталкивается при подготовке к играм.

- Как вам поддержка болельщиков на этих двух товарищеских матчах? Чувствовалось ли, что в Казани за команду болели по-особенному?

- Поддержка была очень хорошей, на матчи пришло много болельщиков, это радует. Всегда хочется видеть полный стадион. 33 тысячи зрителей в Казани - это здорово. Особенно приятно, что матч проходил на домашнем стадионе «Рубина».

- Илья Кутепов сказал, что в «Спартаке» больше ограничений по части питания, поэтому в сборной он отъедается. А как считаете вы?

- Кормят примерно одинаково. Мне нравится и в «Рубине», и в сборной. И там вкусно, и тут.

РФС
Теги: Оздоев Сборная России
Сегодня, 14:55
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:22) #
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Можно даже уточнить-виртуально она сильнее всех.Впрочем в ней виртуальны более чем все. Пока что. Посмотрим, может что и родит через 9 месяцев .


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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
с такими как ты сборная только слабеет
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно сказал -сборная Минетально будет выглядеть на ЧМ
Регистрация: 25.01.2016
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