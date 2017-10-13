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"Ростов" организует флешмоб в поддержку Артура Юсупова

"Ростов" призвал поддержать полузащитника команды Артура Юсупова, который получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок.

"Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча "Ростов" – "Рубин".

Акция состоится в рамках программы "РАЗОГРЕВ". Ждем всех 15 октября на площадке перед Южной трибуной. Начало акции в 15:30. Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды", – сообщает пресс-служба "Ростова".
Теги: Ростов Юсупов
Сегодня, 15:13
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