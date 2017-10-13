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ЦСКА интересуется экс-игроком "Крыльев Советов" Адисом Яховичем

ЦСКА заинтересован в услугах форварда Адиса Яховича, известному в России по выступлению за "Крылья Советов", информирует Sporx.

Сообщается, что армейцы уже ведут переговоры с агентом 30-летнего македонца, который принадлежит "Гезтепе". Яховичем также интересуются "Бешикташ" и "Антальяспор".
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 15:24
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