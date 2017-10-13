Аблайе Мбенге: сделаем все, чтобы оставить "Спартак" позади (видео)

Нападающий "Ахмата" Аблайе Мбенге высказался относительно соперника по матчу 13-го тура РФПЛ - московского "Спартака"."Я смотрел несколько игр "Спартака". Они показывают качественный футбол. Мы дождемся их приезда и сделаем все для победы.Конечно, все понимают важность данного матча. Поэтому нам нужно приложить все усилия и оставить "Спартак" позади", - цитирует Мбенге пресс-служба "Ахмата".