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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аблайе Мбенге: сделаем все, чтобы оставить "Спартак" позади (видео)
Нападающий "Ахмата" Аблайе Мбенге высказался относительно соперника по матчу 13-го тура РФПЛ - московского "Спартака".
"Я смотрел несколько игр "Спартака". Они показывают качественный футбол. Мы дождемся их приезда и сделаем все для победы.
Конечно, все понимают важность данного матча. Поэтому нам нужно приложить все усилия и оставить "Спартак" позади", - цитирует Мбенге пресс-служба "Ахмата".
"Я смотрел несколько игр "Спартака". Они показывают качественный футбол. Мы дождемся их приезда и сделаем все для победы.
Конечно, все понимают важность данного матча. Поэтому нам нужно приложить все усилия и оставить "Спартак" позади", - цитирует Мбенге пресс-служба "Ахмата".
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