Шкодран Мустафи выбыл на срок от четырех до шести недель

Защитник "Арсенала" и сборной Германии Шкодран Мустафи пропустит около шести недель."Мы потеряли Мустафи примерно на четыре-шесть недель. Я не думаю, что он восстановится до следующего перерыва на матчи сборных", - цитирует главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера BBC.Футболист сборной Германии был травмирован в матче квалификации ЧМ-2018 против Азербайджана (5:1).