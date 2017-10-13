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Шкодран Мустафи выбыл на срок от четырех до шести недель

Защитник "Арсенала" и сборной Германии Шкодран Мустафи пропустит около шести недель.

"Мы потеряли Мустафи примерно на четыре-шесть недель. Я не думаю, что он восстановится до следующего перерыва на матчи сборных", - цитирует главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера BBC.

Футболист сборной Германии был травмирован в матче квалификации ЧМ-2018 против Азербайджана (5:1).
Теги: Мустафи Венгер Арсенал
Сегодня, 16:08
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