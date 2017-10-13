Артур Юсупов: слабонервным лучше не смотреть

Уже начали реабилитацию??слабонервным вторую фото лучше не смотреть ?спасибо всем за комментарии и добрые слова ,все читаю? A post shared by Артур Юсупов (@jusup8) on Oct 13, 2017 at 5:39am PDT

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, который был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена, выложил фото колена и видео в инстаграме."Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть. Спасибо всем за комментарии и добрые слова, всё читаю", — говорится в сообщении.