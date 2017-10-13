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Артур Юсупов: слабонервным лучше не смотреть

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, который был прооперирован в связи с разрывом крестообразных связок колена, выложил фото колена и видео в инстаграме.

"Уже начали реабилитацию. Слабонервным второе фото лучше не смотреть. Спасибо всем за комментарии и добрые слова, всё читаю", — говорится в сообщении.

Теги: Юсупов Ростов
Сегодня, 16:15
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