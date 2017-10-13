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Андрес Иньеста заявил, что ЧМ-2018 может стать последним для него

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что чемпионат мира в России может стать для него последним в карьере.

"С большой долей вероятности, что Чемпионат мира в России станет последним для меня. До турнира ещё много времени. Надеюсь, что здоровье позволит мне сыграть в составе сборной Испании на ЧМ-2018", - цитирует Иньесту Le Figaro.
Теги: Иньеста Барселона Сборная Испании
Сегодня, 17:11
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№2 Написал: Роман Ходоровс (Сегодня, 18:13) #
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Регистрация: 13.10.2017
№1 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да пора уж, возраст то давно не юношеский. В футболе он взял, если не ошибаюсь, все.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
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