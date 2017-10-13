Андрес Иньеста заявил, что ЧМ-2018 может стать последним для него

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что чемпионат мира в России может стать для него последним в карьере."С большой долей вероятности, что Чемпионат мира в России станет последним для меня. До турнира ещё много времени. Надеюсь, что здоровье позволит мне сыграть в составе сборной Испании на ЧМ-2018", - цитирует Иньесту Le Figaro.