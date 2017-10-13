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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0
"Динамо" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0.
Молодежное первенство
13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 3:0
Голы: Катрич, 40, Луценко, 49, Демьянов, 78
"Динамо": Лещук (Зириков, 46), Калачёв, Ненахов, Панин (Цесь, 74), Денисов, Слепов (Обольский, 85), Демьянов, Москвичев, Катрич (Лацевич, 46 (Гоманюк, 60)), Кузьмин (Бурыкин, 85), Погребняк (Луценко, 46)
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин (Калинин, 85), Сафронов, Любимов, Слесарев (Головашкин, 83), Князев (Зотов, 43 (Бобровский, 79)), Головатюк (Блохин, 76), Максименко, Агаронян, Дьяченко (Ломаченко, 70)
Предупреждения: Головатюк, 45, Кузьмин, 64, Бобровский, 90+2
Молодежное первенство
13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 3:0
Голы: Катрич, 40, Луценко, 49, Демьянов, 78
"Динамо": Лещук (Зириков, 46), Калачёв, Ненахов, Панин (Цесь, 74), Денисов, Слепов (Обольский, 85), Демьянов, Москвичев, Катрич (Лацевич, 46 (Гоманюк, 60)), Кузьмин (Бурыкин, 85), Погребняк (Луценко, 46)
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин (Калинин, 85), Сафронов, Любимов, Слесарев (Головашкин, 83), Князев (Зотов, 43 (Бобровский, 79)), Головатюк (Блохин, 76), Максименко, Агаронян, Дьяченко (Ломаченко, 70)
Предупреждения: Головатюк, 45, Кузьмин, 64, Бобровский, 90+2
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