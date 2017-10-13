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"Динамо" разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0

"Динамо" в матче 13-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромило "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0.

Молодежное первенство

13 тур

"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 3:0

Голы: Катрич, 40, Луценко, 49, Демьянов, 78

"Динамо": Лещук (Зириков, 46), Калачёв, Ненахов, Панин (Цесь, 74), Денисов, Слепов (Обольский, 85), Демьянов, Москвичев, Катрич (Лацевич, 46 (Гоманюк, 60)), Кузьмин (Бурыкин, 85), Погребняк (Луценко, 46)

"СКА-Хабаровск": Агафонов, Аршанский, Кучин (Калинин, 85), Сафронов, Любимов, Слесарев (Головашкин, 83), Князев (Зотов, 43 (Бобровский, 79)), Головатюк (Блохин, 76), Максименко, Агаронян, Дьяченко (Ломаченко, 70)

Предупреждения: Головатюк, 45, Кузьмин, 64, Бобровский, 90+2
Теги: Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здорово.
Хоть молодёжь
Не поступила полицейское Знамя
В домашней игре!
***
Теперь слово за продолжателями
Славных традиций уважаемого мною
Льва Ивановича.


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Регистрация: 3.06.2012
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