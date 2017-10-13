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Сборная России сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге

Товарищеский матч с командой России пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба сборной Испании.

Перед вылетом в Россию сборная Испании 11 ноября сыграет на своём поле контрольный матч с командой Коста-Рики.
Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 18:10
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:25) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Месси и К я надеюсь, в Москву едут?!


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Роман Ходоровс (Сегодня, 18:11) #
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Регистрация: 13.10.2017
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