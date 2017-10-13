Сборная России сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге

Товарищеский матч с командой России пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба сборной Испании.Перед вылетом в Россию сборная Испании 11 ноября сыграет на своём поле контрольный матч с командой Коста-Рики.