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"Ахмат" - "Спартак": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Спартака" на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Мбенге, Лео.

Запасные: Гудиев, Плиев, Анхель, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
Теги: Ахмат Спартак
Сегодня, 18:38
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9
(1)
№9 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
что ж...пусть победит сильнейший!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Сибирячок
Цитата: Spartacus1971
Cнова новая линия центра обороны,то Кутепов то Таски.

Потому что схема другая


Я к тому что,пускай играют Кутепов и Джикия,зачем дёргать?


Кутепов только у Стасика может играть, Каррера-то не слепой...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:57) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Spartacus1971
Cнова новая линия центра обороны,то Кутепов то Таски.

Потому что схема другая


Я к тому что,пускай играют Кутепов и Джикия,зачем дёргать?
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:56) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Пашалич похоже в одну лодку к Давыдову, Мельгарехо, Джано.. В состав только когда некого из-за очередных травм или когда совсем в игре нет ничего хорошего..


А что переживать, он в аренде...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Роша слева,Промес справа,Самедов в центре.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:46) #
  • -6
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Пашалич похоже в одну лодку к Давыдову, Мельгарехо, Джано.. В состав только когда некого из-за очередных травм или когда совсем в игре нет ничего хорошего..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Spartacus1971
Cнова новая линия центра обороны,то Кутепов то Таски.

Потому что схема другая


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
космос
Регистрация: 24.11.2008
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:41) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Cнова новая линия центра обороны,то Кутепов то Таски.
Регистрация: 12.02.2013
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