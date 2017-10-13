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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять
Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять
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Команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с местом базирования в течение 2 недель после жеребьевки
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Виктор Альварес: в России всем доволен, чувствую доброе отношение со стороны болельщиков и прохожих на улицах
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Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
"Ахмат" - "Спартак": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Спартака" на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Мбенге, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Анхель, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Мбенге, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Анхель, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
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