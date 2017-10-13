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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нобель Арустамян: Мвила отказался от разрыва контракта с "Рубином" за 5 млн евро
Комментатор Нобель Арустамян рассказал о размере зарплаты полузащитника "Рубина" Янна Мвила.
"Мвила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему. Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года", – рассказал Арустамян.
"Мвила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему. Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года", – рассказал Арустамян.
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