Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Нобель Арустамян: Мвила отказался от разрыва контракта с "Рубином" за 5 млн евро

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о размере зарплаты полузащитника "Рубина" Янна Мвила.

"Мвила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему. Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года", – рассказал Арустамян.
Теги: Арустамян Мвила Рубин
Сегодня, 19:04
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А почему не слышно воплей о грабеже бабушек,ущемлении бюджета региона и выкачивании ресурсов?Или Рубин из своего кармана по 6 лямов евро игрокам платит?Ах,да это же только в отношении Зенита можно возмущаться зарплатами.Было бы интересно если бы раскрылась инфа по всем командам и игрокам.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (0)

а кто бы согласился?
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (3)

Кудряво живет клуб "Рубин"!!
Регистрация: 1.07.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.