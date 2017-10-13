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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Всё-таки сдюжили. Чемпион впервые побеждает на выезде
Московский "Спартак" победил в стартовом матче тура "Ахмат" и обошёл грозненцев в турнирной таблице. Об игре, в которой вернувшийся капитан Глушаков забил мяч и отметился тем, что организовал вторую результативную атаку - материал Rusfootball.info
Возвращение клубного футбола
Наконец-то пришла пора переключиться с товарищеских матчей нашей сборной и квалификации чемпионата мира на практически лучшую лигу мира. Возвращалась РФПЛ, возвращался и её чемпион московский "Спартак". Он встречался на выезде с одним из главных соперников по турнирной таблице, - москвичи и грозненцы делили пятое и шестое места с 17 очками.
В противовес ужасной игре "красно-белых" на выезде стоял тот факт, что в команде от травм отправились два важных футболиста для Массимо Карреры - Денис Глушаков и Промес.
Территориальная смелость
"Спартак" начал встречу упорнее и веселее. Гости часто разыгрывали подолгу мяч, спокойно и без всяких проблем контролировали центр поля, но при этом постоянно стремились продвинуться вперёд. Перекатов на своей половине, неторопливых планирований случалось минимум. Это, конечно, радовало. Москвичам не хватало только финального шага, преодоления последнего заслона хозяев, воплощенного в пятёрке защитников.
Куда более скромный "Ахмат"
Грозненцы так же не тушевались. Они, конечно, играли в первую очередь на оборону, оставляя большинство игроков сзади, но и при том умудрялись формировать достаточно неплохие ответы. Если бы у "Ахмата" получилось бы и дальше играть без ошибок позади, то возможно один из этих потенциально опасных контрвыпадов воплотился во что-то результативное.
Вернувшиеся герои
Именно благодаря тем игрокам, о которых мы вспоминали вначале (Глушакову и Промесу), "спартаковцы" всё-таки соорудили гол. Россиянин и голландец достаточно просто перекинули друг другу мяч на границе штрафной Города, и капитан "красно-белых" получил возможность пробить из хорошей позиции. Москвичи вовремя установили ситуацию, при которой им можно рисковать куда меньше. Теперь хозяевам было необходимо раскрываться...
До конца тайма пару хороших эпизодов соорудили хозяева, на один меньше - "Спартак". Но по значимости моментов куда более убедителен был "Ахмат". Сравнять счёт не получилось лишь из-за нерасторопности Лео Жабы.
С пенальти интереснее...
Долгое время счет в матче не менялся. Примерно всю половину второго тайма продолжалась равная игра с достаточным количеством голевых эпизодов. Сначала куда заряженнее казался "Ахмат", десяток-полтора минут проведший куда гораздо активней, потом в дело вернулся хладнокровный, но старающийся "Спартак".
Это долгое равновесие прервал Ташчи, который, как недавно стало известно, не торопится соглашаться на новый контракт от "Спартака". Он срубил Беришу в своей штрафной, а Родолфо солидно реализовал одиннадцатиметровый.
...но увлекаться праздником не следует
Москвичи ответили моментально. Глушаков, на счету которого уже был голевой выстрел в этой встрече, вывел на рандеву с Городовым Адриано, а тот все сделал для того, чтобы Мельгарехо снова вывел "Спартак" вперёд. Парагваец очевидный момент реализовал и вновь утвердил грозненцев в ранге догоняющих.
***
В оставшиеся двадцать минут (вместе с компенсированным временем) "Ахмат" имел несколько действительно классных моментов для того, чтобы забить, но скверная реализация, да игра Селихова не позволили хозяевам преуспеть. Случилась даже перекладина, но москвичи устояли. "Спартак" победил впервые в этом сезоне на выезде и продолжил успешную серию Карреры против "Терека-Ахмата".
Чемпионат России
13 тур
"Ахмат" - "Спартак" 1:2
Голы: Глушаков, 30, Родолфо, 71 (пен.), Мельгарехо, 73.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, (Митришев, 68), Мбенге, Лео, (Раванелли, 68).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, (Попов, 90+2), Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша, (Мельгарехо, 69) (Пашалич, 85).
Предупреждения: Лео, 36, Семёнов, 42, Ещенко, 53, Селихов, 78
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Возвращение клубного футбола
Наконец-то пришла пора переключиться с товарищеских матчей нашей сборной и квалификации чемпионата мира на практически лучшую лигу мира. Возвращалась РФПЛ, возвращался и её чемпион московский "Спартак". Он встречался на выезде с одним из главных соперников по турнирной таблице, - москвичи и грозненцы делили пятое и шестое места с 17 очками.
В противовес ужасной игре "красно-белых" на выезде стоял тот факт, что в команде от травм отправились два важных футболиста для Массимо Карреры - Денис Глушаков и Промес.
Территориальная смелость
"Спартак" начал встречу упорнее и веселее. Гости часто разыгрывали подолгу мяч, спокойно и без всяких проблем контролировали центр поля, но при этом постоянно стремились продвинуться вперёд. Перекатов на своей половине, неторопливых планирований случалось минимум. Это, конечно, радовало. Москвичам не хватало только финального шага, преодоления последнего заслона хозяев, воплощенного в пятёрке защитников.
Куда более скромный "Ахмат"
Грозненцы так же не тушевались. Они, конечно, играли в первую очередь на оборону, оставляя большинство игроков сзади, но и при том умудрялись формировать достаточно неплохие ответы. Если бы у "Ахмата" получилось бы и дальше играть без ошибок позади, то возможно один из этих потенциально опасных контрвыпадов воплотился во что-то результативное.
Вернувшиеся герои
Именно благодаря тем игрокам, о которых мы вспоминали вначале (Глушакову и Промесу), "спартаковцы" всё-таки соорудили гол. Россиянин и голландец достаточно просто перекинули друг другу мяч на границе штрафной Города, и капитан "красно-белых" получил возможность пробить из хорошей позиции. Москвичи вовремя установили ситуацию, при которой им можно рисковать куда меньше. Теперь хозяевам было необходимо раскрываться...
До конца тайма пару хороших эпизодов соорудили хозяева, на один меньше - "Спартак". Но по значимости моментов куда более убедителен был "Ахмат". Сравнять счёт не получилось лишь из-за нерасторопности Лео Жабы.
С пенальти интереснее...
Долгое время счет в матче не менялся. Примерно всю половину второго тайма продолжалась равная игра с достаточным количеством голевых эпизодов. Сначала куда заряженнее казался "Ахмат", десяток-полтора минут проведший куда гораздо активней, потом в дело вернулся хладнокровный, но старающийся "Спартак".
Это долгое равновесие прервал Ташчи, который, как недавно стало известно, не торопится соглашаться на новый контракт от "Спартака". Он срубил Беришу в своей штрафной, а Родолфо солидно реализовал одиннадцатиметровый.
...но увлекаться праздником не следует
Москвичи ответили моментально. Глушаков, на счету которого уже был голевой выстрел в этой встрече, вывел на рандеву с Городовым Адриано, а тот все сделал для того, чтобы Мельгарехо снова вывел "Спартак" вперёд. Парагваец очевидный момент реализовал и вновь утвердил грозненцев в ранге догоняющих.
***
В оставшиеся двадцать минут (вместе с компенсированным временем) "Ахмат" имел несколько действительно классных моментов для того, чтобы забить, но скверная реализация, да игра Селихова не позволили хозяевам преуспеть. Случилась даже перекладина, но москвичи устояли. "Спартак" победил впервые в этом сезоне на выезде и продолжил успешную серию Карреры против "Терека-Ахмата".
Чемпионат России
13 тур
"Ахмат" - "Спартак" 1:2
Голы: Глушаков, 30, Родолфо, 71 (пен.), Мельгарехо, 73.
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, (Митришев, 68), Мбенге, Лео, (Раванелли, 68).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, (Попов, 90+2), Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша, (Мельгарехо, 69) (Пашалич, 85).
Предупреждения: Лео, 36, Семёнов, 42, Ещенко, 53, Селихов, 78
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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