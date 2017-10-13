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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: "Ахмат" является очень хорошей командой
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РФПЛ с "Ахматом".
"Это очень важный матч. "Спартак" будет играть против команды, которая показывает хороший футбол и заслуженно заработала свои очки. Мы должны быть очень внимательны, потому что "Ахмат" является очень хорошей командой", - сказал Каррера.
"Это очень важный матч. "Спартак" будет играть против команды, которая показывает хороший футбол и заслуженно заработала свои очки. Мы должны быть очень внимательны, потому что "Ахмат" является очень хорошей командой", - сказал Каррера.
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