Массимо Каррера: "Ахмат" является очень хорошей командой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РФПЛ с "Ахматом"."Это очень важный матч. "Спартак" будет играть против команды, которая показывает хороший футбол и заслуженно заработала свои очки. Мы должны быть очень внимательны, потому что "Ахмат" является очень хорошей командой", - сказал Каррера.