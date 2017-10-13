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Массимо Каррера: "Ахмат" является очень хорошей командой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РФПЛ с "Ахматом".

"Это очень важный матч. "Спартак" будет играть против команды, которая показывает хороший футбол и заслуженно заработала свои очки. Мы должны быть очень внимательны, потому что "Ахмат" является очень хорошей командой", - сказал Каррера.
Теги: Карерра Спартак Ахмат
Сегодня, 19:34
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