Дэнни Роуз попал в сферу интересов "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роузу.Манкунианцы готовы заплатить за трансфер футболиста ?50 млн.27-летний Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2010 года, провел за клуб 144 матча и забил 10 мячей.