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Дэнни Роуз попал в сферу интересов "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роузу.

Манкунианцы готовы заплатить за трансфер футболиста ?50 млн.

27-летний Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2010 года, провел за клуб 144 матча и забил 10 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 20:21
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