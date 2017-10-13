Олег Кононов: установки играть вторым номером не было, неудачно начали матч

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2)."Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший — мы им удовлетворены. Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем ещё. Надеюсь, это пройдёт. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца", - сказал Кононов.