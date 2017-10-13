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Олег Кононов: установки играть вторым номером не было, неудачно начали матч

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2).

"Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший — мы им удовлетворены. Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем ещё. Надеюсь, это пройдёт. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Ахмат Спартак
Сегодня, 22:07
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
"Ахмат" выглядел разобранным, бессмысленным, неумелым, Кононов был в ступоре. Огребли по заслугам.

Ты просто игру с Енисеем не видел.Сегодня они еще сражались


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: interested (Сегодня, 22:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"Ахмат" выглядел разобранным, бессмысленным, неумелым, Кононов был в ступоре. Огребли по заслугам.
Регистрация: 18.10.2013
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