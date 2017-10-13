Александр Мостовой: ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью дляпрокомментировал матч 13-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Ахматом" (2:1).Мы увидели то, о чём говорили: вернулись в состав "Спартака" Квинси Промес и Денис Глушаков, которые в итоге сыграли ключевую роль. В эпизоде с единственным голом голландец ассистировал на россиянина, да и в целом они оба были крайне полезны для своей команды. "Ахмат" же по-прежнему пребывает в состоянии то "да", то "нет". Вроде и сравняли, и игру выровняли, но тут же получили гол в контратаке, причём такое в исполнении грозненцев я увидел, наверное, уже в третий раз. Это говорит о нестабильности, невнимательности... Как у них это было, так и остаётся.Даже несмотря на это, хозяева создали сложности москвичам, мы понимали это и до встречи, ведь "Спартаку" в Грозном традиционно приходится нелегко. Тем не менее, три очка набраны, и мы можем сказать, что борьба с "Зенитом", судя по всему, ещё впереди.Думаю, дело в подборе футболистов. Опять же: вроде бы "да", а вроде бы и "нет". Многие футболисты "Ахмата" играют за счёт индивидуальных действий: принял, пошёл в обводку, ударил... А командных действий особо и нет, много суматохи и необдуманных действий. Ладно раз-два, но в данном случае просто целостности нет. Кто-то слишком молод, кто-то нестабилен, кто-то после травмы...Не стал бы отталкиваться только от игры с "Ахматом", потому что ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом". Питерцы же не будут всех подряд обыгрывать, где-нибудь ещё оступятся. "Спартак" сейчас набрал нормальных ход и набирает очки.Однозначно, в хорошем! Одержана победа на традиционно тяжёлом для "Спартака" выезде, что добавит шансов "красно-белым". Да и Промес с Глушаковым уже в строю. Кроме того, "Севилья" свой матч чемпионата Испании проведёт только в субботу, да ещё и в гостях против такого тяжёлого соперника, как "Атлетик", а после этого - долгий перелёт в Москву. Поэтому в игре с испанцами, как мне кажется, у "Спартака" хорошие шансы, побороться можно. Выход в плей-офф?! Не, ну так далеко вперёд заглядывать ещё рано (смеётся).