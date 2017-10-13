Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Мостовой: ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом"

Александр Мостовой: ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом" Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч 13-го тура Премьер-Лиги между своей бывшей командой и "Ахматом" (2:1).

- Как вам увиденное на поле в Грозном?

Мы увидели то, о чём говорили: вернулись в состав "Спартака" Квинси Промес и Денис Глушаков, которые в итоге сыграли ключевую роль. В эпизоде с единственным голом голландец ассистировал на россиянина, да и в целом они оба были крайне полезны для своей команды. "Ахмат" же по-прежнему пребывает в состоянии то "да", то "нет". Вроде и сравняли, и игру выровняли, но тут же получили гол в контратаке, причём такое в исполнении грозненцев я увидел, наверное, уже в третий раз. Это говорит о нестабильности, невнимательности... Как у них это было, так и остаётся.

Даже несмотря на это, хозяева создали сложности москвичам, мы понимали это и до встречи, ведь "Спартаку" в Грозном традиционно приходится нелегко. Тем не менее, три очка набраны, и мы можем сказать, что борьба с "Зенитом", судя по всему, ещё впереди.

- С чем, на ваш взгляд, связана нестабильность коллектива Олега Кононова?

Думаю, дело в подборе футболистов. Опять же: вроде бы "да", а вроде бы и "нет". Многие футболисты "Ахмата" играют за счёт индивидуальных действий: принял, пошёл в обводку, ударил... А командных действий особо и нет, много суматохи и необдуманных действий. Ладно раз-два, но в данном случае просто целостности нет. Кто-то слишком молод, кто-то нестабилен, кто-то после травмы...

- Говорили, что если "Спартак" выиграет в Грозном - это будет означать, что "Спартак" вернулся! Вернулся ли "Спартак"?

Не стал бы отталкиваться только от игры с "Ахматом", потому что ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом". Питерцы же не будут всех подряд обыгрывать, где-нибудь ещё оступятся. "Спартак" сейчас набрал нормальных ход и набирает очки.

- В каком настроении подойдут москвичи к встрече с "Севильей"?

Однозначно, в хорошем! Одержана победа на традиционно тяжёлом для "Спартака" выезде, что добавит шансов "красно-белым". Да и Промес с Глушаковым уже в строю. Кроме того, "Севилья" свой матч чемпионата Испании проведёт только в субботу, да ещё и в гостях против такого тяжёлого соперника, как "Атлетик", а после этого - долгий перелёт в Москву. Поэтому в игре с испанцами, как мне кажется, у "Спартака" хорошие шансы, побороться можно. Выход в плей-офф?! Не, ну так далеко вперёд заглядывать ещё рано (смеётся).
Теги: Мостовой Спартак Ахмат
Вчера, 23:14
Напечатать
6
(6)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (2)

Ну главное что цель им хорошо видна, пускай догоняют . Аж до конца чемпионата.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Результат получен, но Спартак в целом не впечатлил своей игрой. От слова "ничем". Второй гол - какая-то совсем детская игра защиты Ахмата. В защите была куча народу, которая не смогла закрыть одного набегавшего. С серьезными командами такое не пройдет.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:43) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Пока шансы есть… будем выгрызать

Выгрызать не надо, у вас и так от локтей ничего не осталось, глядя на великолепный ЗЕНИТ, а вот играть научиться надо. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 23:41) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
да, питерцы не будут всех подряд обыгрывать, а вот спам будет... в каждом матче выигрывать... бред бл. я


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
НЕ споткнитесь догоняя.
Регистрация: 24.05.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пока шансы есть… будем выгрызать


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.