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Квинси Промес: солидная победа сегодня!

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес дал оценку матчу с "Ахматом" (2:1).

"Солидная победа сегодня!", — написал Промес.

Solid win today! #QP10

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак
Вчера, 23:25
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(1)
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:46) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
С солидной победой

Не, ну чесно слова, испанцы сейчас в недоумении: если это солидно, то что у спартака называется уныло???????? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Форму растерял.. Ждем прорыва с севильей ..а когла еще..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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