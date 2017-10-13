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"Лион" вырвал победу у "Монако"

"Лион" на своем поле обыграл "Монако" в матче 9-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

8 тур

"Лион" - "Монако" 3:2

Голы: Мариано, 11, Лопеш, 17, Фекир, 23, 90+5 Траоре, 34

"Лион": Лопеш, Дьякаби, Янга-Мбива, Тете, Менди, Альваро, Ауа, Тусар, Фекир, Траоре (Депай 60), Мариано

"Монако": Субашич, Конголо, Жемерсон, Туре, Глик, Мейте, Лемар, Траоре, Моутинью, Лопеш, Кейта

Предупреждения: Фекир, 45, Янга-Мбива, 48, Лопеш, 52, Траоре, 55, Дьякаби, 69
Теги: Лион Монако
Вчера, 23:44
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