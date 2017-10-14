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Аллан Макгрегор: Слуцкий понятия не имеет, о чем я ему говорю (видео)

Вратарь "Халл Сити" Аллан Макгрегор пошутил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не понимает его шотландский акцент.

– Как вам работается с Леонидом Слуцким?

– Я не могу ответить вам, потому что он только что вошел в зал для пресс-конференций! Он понятия не имеет, о чем я ему говорю, особенно когда я злюсь. (Смех в зале) Он очень хороший, мы отлично ладим, он замечательный человек и все время разговаривает с игроками. Но я не могу поверить, что он не взял команду с собой на ярмарку Халла!

Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:18
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Во Слуцкий по инглишу шпарит!:)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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