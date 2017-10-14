Аллан Макгрегор: Слуцкий понятия не имеет, о чем я ему говорю (видео)

Вратарь "Халл Сити" Аллан Макгрегор пошутил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не понимает его шотландский акцент.– Я не могу ответить вам, потому что он только что вошел в зал для пресс-конференций! Он понятия не имеет, о чем я ему говорю, особенно когда я злюсь. (Смех в зале) Он очень хороший, мы отлично ладим, он замечательный человек и все время разговаривает с игроками. Но я не могу поверить, что он не взял команду с собой на ярмарку Халла!