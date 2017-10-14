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Миодраг Божович: поражен тем, как играет Кокорин, а Дзюба способен на все

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович считает, что форвард Артем Дзюба поступил правильно, оставшись в "Зените".

- Как остановить такого Кокорина?

- Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране.

- Даже так?

- Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

- А ваш бывший подопечный Дзюба может преподнести неприятный сюрприз?

- А то! Дзюба способен на все. Да и Полоз - не подарок.

- Если бы летом Дзюба обратился к вам за советом, что ему сказали бы - уходить или остаться в "Зените"?

- Конечно, остаться и доказывать, что достоин такого клуба. Считаю, Артем поступил правильно.

СЭ
Теги: Божович Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 06:59
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