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Миха Мевля: над предложением "Зенита" вообще не раздумывал, я был счастлив

Защитник "Зенита" Миха Мевля уверен, что в стане сине-бело-голубых он может стать игроком более высокого класса.

– Ваш трансфер произошел в последний день переходов, все случилось очень быстро. Почему выбрали петербургскую команду?

– Рассказываю. Мы сыграли против "Зенита" в воскресенье, потом я улетел в сборную и начал готовиться к матчам отбора на ЧМ-2018 со Словакией и Литвой. Тут мне звонит агент и рассказывает о возможности переехать в Петербург. Я был счастлив! И вообще не раздумывал! "Зенит" – очень серьезный клуб с большими возможностями. В том числе и для меня. Здесь можно стать игроком более высокого класса.

– Другие предложения вам поступали?

– Да, но "Ростов" хотел сохранить меня. В прошлом году у нас получился отличный сезон. Однако, в конце концов я оказался в "Зените". Хорошо, что так получилось, - передает слова словенского защитника "СЭ".
Теги: Мевля Зенит
Сегодня, 07:25
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