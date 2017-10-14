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Жозе Моуринью: играть на "Энфилде" – это красиво

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем", который состоится сегодня, 14 октября.

"Мы собираемся сыграть против большой команды с большими традициями на удивительном стадионе с великими традициями. Мы знаем, что их фанаты исторически испытывают большую неприязнь к "Манчестер Юнайтед", но это то, чего мы хотим.

Поэтому мы очень рады, что в наших карьерах есть еще одна возможность сыграть в столь прекрасной обстановке. Играть на "Энфилде" – это красиво", – приводит слова Моуринью "Советский спорт" со ссылкой на fapl.ru.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 07:58
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