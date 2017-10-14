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Виталий Мутко - о видеоповторах: в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о внедрении системы видеоповторов в российской премьер-лиге.

– На чемпионате мира ФИФА соберет видеоарбитров в Москве, откуда они будут следить за матчами во всех городах. "Краснодар" собирается начать эксперимент с этой системой уже в декабре. Как относитесь к инициативе Сергея Галицкого?

– Это не инициатива краснодарского клуба. Такое станет возможно, когда РФС и РФПЛ подпишут соглашение с ФИФА, которая определит лицензированного поставщика.

Дальше мы обучим арбитров. Это непростая тема. В декабре это невозможно сделать! К тому же было бы абсурдно иметь систему лишь на одном стадионе. Мы работаем над решением этого вопроса – в ближайшее время должны подписать договор с ФИФА.

"Краснодар" действительно приобрел систему, в поддержку введения ВАР выступили "Зенит", "Спартак" и "Рубин". Хочется, чтобы ВАР появились на всех аренах, тогда можно будет говорить о полноценном эксперименте в премьер-лиге.

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что следует внедрять систему более ускоренными темпами, поскольку опыт на Кубке конфедераций признан положительным. Будем информировать болельщиков о ходе этого процесса, – цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 08:21
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