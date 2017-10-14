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Денис Глушаков: стремимся к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение на поле в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1).

"Эмоции после матча с "Ахматом" только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть – всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, еще сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь.

Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде. В матче против "Ахмата" для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне.

Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не все прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.

Я бы не сказал, что в начале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 08:24
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№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 09:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
innocent С громкой Победой ребята!
Вся Европа в судорогах содрогнулась!
А Денис - это капитанская,животрепещущая душа молодой национальной
и чертовски боеспособно-окрылённой суперкоманды!
Горжусь каждым игроком
Просто не понимаю, как это другие не понимают?!
Это просто какое-то враги нашей Родины!
Им надо сурово, по всем понятиям,сделать сходняк
с Великим Вождём этого Великого Войска
с Великим Магистром Обкуренной Каплей!
***

Да будет всё ему пухом!
Да!
Да будет так!!!
***
Обожаю! innocent


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" СПАРТАК не стоит сбрасывать со счетов! " М.Фернандес
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 08:45) #
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Болеет за:
«Алания»
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ, КАК В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ

Но этого мало!
В прошлом сезоне не было такого Зенита, такого Локомотива!... stuck_out_tongue_winking_eye blush
Регистрация: 3.05.2015
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