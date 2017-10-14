Симоне Дзадза: встретил свою подругу благодаря Морате и его жене

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза рассказал о своей дружбе с нападающим "Челси" Альваро Моратой."Альваро Мората для меня как брат. Мы часто общаемся. Дружба родилась, когда он играл за "Ювентус", а я сидел на скамейке запасных.Фактически я встретил свою подругу Чиару благодаря Альваро и его жене. Было сложно ее добиться, но сейчас мы влюблены друг в друга", - заявил Дзадза.