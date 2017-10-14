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Симоне Дзадза: встретил свою подругу благодаря Морате и его жене

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза рассказал о своей дружбе с нападающим "Челси" Альваро Моратой.

"Альваро Мората для меня как брат. Мы часто общаемся. Дружба родилась, когда он играл за "Ювентус", а я сидел на скамейке запасных.

Фактически я встретил свою подругу Чиару благодаря Альваро и его жене. Было сложно ее добиться, но сейчас мы влюблены друг в друга", - заявил Дзадза.

Газета.Ru
Теги: Дзадза
Сегодня, 08:50
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