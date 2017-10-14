Кевин-Принс Боатенг: у нас есть технологии, но мы до сих пор не можем выявить расистов

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг призвал начать использовать технологии в борьбе с расизмом."Мы сих пор не научились выявлять расистов. У нас есть технологии для определения голов и нарушений правил, но почему мы не используем их, чтобы каждый расист был изгнан и больше никогда не вернулся на стадион?Такие инциденты происходят в каждом сезоне. Этого не должно быть", – цитирует Боатенга Goal.com.