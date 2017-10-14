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Кевин-Принс Боатенг: у нас есть технологии, но мы до сих пор не можем выявить расистов

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг призвал начать использовать технологии в борьбе с расизмом.

"Мы сих пор не научились выявлять расистов. У нас есть технологии для определения голов и нарушений правил, но почему мы не используем их, чтобы каждый расист был изгнан и больше никогда не вернулся на стадион?

Такие инциденты происходят в каждом сезоне. Этого не должно быть", – цитирует Боатенга Goal.com.
Теги: Боатенг
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 09:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Отправить бы их всех на историческую родину, пусть там правила устанавливают.
Регистрация: 10.10.2006
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