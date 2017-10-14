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Элвер Рахимич: думаю, Набабкин без проблем сыграет центрального защитника

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара".

– Атакующая игра ЦСКА идет в основном через Головина и Дзагоева. Кто заменит их в основе?

– Думаю, из молодых может появиться Кучаев. Костя уже забил "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, заслужил свой шанс. Наверняка получат свое время Миланов и Натхо, в последнее время начинавшие встречи на скамейке запасных. Игроков у ЦСКА не так много, чтобы что-то особенное придумывать.

– ЦСКА обычно использует расстановку с тремя центральными защитниками, однако на матч с "Краснодаром" их осталось только двое – Игнашевич и Алексей Березуцкий. Третьим станет Набабкин?

– Между прочим, он в спарринге с "Уфой" уже исполнял роль центрального защитника вместе с Игнашом и Лехой. Возможно, Гончаренко уже наигрывал эту связку. Скорее всего, именно этих троих мы и увидим в центре обороны.

– Набабкин при этом почти всегда остается в запасе…

– У Кирилла за плечами большой опыт – уже столько лет выступает за ЦСКА. Думаю, что проблем у него в центре защиты возникнуть не должно.

СЭ
Теги: Рахимич ЦСКА
Сегодня, 09:56
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