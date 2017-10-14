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Андрес Иньеста может сыграть против "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста восстановился от травмы подколенного сухожилия. 33-летний испанец может принять участие в матче 8-го тура Примеры против "Атлетико", информирует Goal.

Напомним, из-за травмы Иньеста пропустил матчи сборной Испании в отборе к ЧМ-2018 против Албании (3:0) и Израиля (1:0).
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 10:08
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