Андрес Иньеста может сыграть против "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста восстановился от травмы подколенного сухожилия. 33-летний испанец может принять участие в матче 8-го тура Примеры против "Атлетико", информирует Goal.Напомним, из-за травмы Иньеста пропустил матчи сборной Испании в отборе к ЧМ-2018 против Албании (3:0) и Израиля (1:0).