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Виталий Мутко: последним сбором сборной России я остался доволен

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал сбор национальной команды и поделился впечатлениями от игры новичка сборной Константина Рауша.

"Рауш, конечно, обратил на себя внимание. Но он только начинает находить себя в команде, есть над чем работать. Понимаете, одного рвения недостаточно, нужны еще мастерство, высокий показатель полезных действий на поле. Но по самоотдаче вопросов нет никаких, как, собственно, и ко всей команде.

Последним сбором с точки зрения отношения к делу со стороны игроков я остался доволен. Все старались, один Кокорин в двух матчах что творил! Игра ведь зависит не только от футболистов. Есть тактика, есть установка, все эти компоненты - за тренерским штабом, за это отвечают они. К парням по работе у меня вопросов нет никаких!" - цитирует Мутко "RT".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 10:18
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№2 Написал: Repehko (Сегодня, 10:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
сборная удовлетворит в том случае, когда на чемпе с группы выйдет и пройдет в следующий этап, а пока по ее игра что то не радует.
Регистрация: 11.10.2017
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:23) #
  • -2
  •  (2)

Хорошо удовлетворили?
Регистрация: 20.03.2017
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