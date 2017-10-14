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Форвард молодежки "Динамо" забил гол с центра поля (видео)

Нападающий московского "Динамо" Виктор Демьянов забил мяч с центра поля в матче молодежного первенства против "СКА-Хабаровска" (3:0).

Теги: Динамо
Сегодня, 10:44
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