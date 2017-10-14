Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
01:40
Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018 (1)
Дмитрий Свищев: призывы США наказать Россию за допинг связаны с непопаданием их сборной на ЧМ-2018 (1)
00:21
Депутат Михаил Дегтярев пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в Россию в качестве болельщиков (3)
Депутат Михаил Дегтярев пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в Россию в качестве болельщиков (3)
00:10
Александр Ширко: Промес в матче с "Ахматом" запомнился только голевой передачей на Глушакова (1)
Александр Ширко: Промес в матче с "Ахматом" запомнился только голевой передачей на Глушакова (1)
Вчера, 23:44
"Лион" вырвал победу у "Монако"
"Лион" вырвал победу у "Монако"
Вчера, 23:43
Андрей Будогосский: cистема видеоповторов не будет внедрена на матче "Краснодар" - "Ахмат" (6)
Андрей Будогосский: cистема видеоповторов не будет внедрена на матче "Краснодар" - "Ахмат" (6)
Вчера, 23:25
Квинси Промес: солидная победа сегодня! (4)
Квинси Промес: солидная победа сегодня! (4)
Вчера, 23:14
Александр Мостовой: ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом" (22)
Александр Мостовой: ещё несколько туров назад было очевидно, что "Спартак" ещё наберёт и продолжит погоню за "Зенитом" (22)
Вчера, 23:08
Денис Глушаков: всех с трудной победой в Грозном! (5)
Денис Глушаков: всех с трудной победой в Грозном! (5)
Вчера, 22:57
Андрей Червиченко: говорят, что "Спартак" вернулся? После игры с "Севильей" эти разговоры закончатся (40)
Андрей Червиченко: говорят, что "Спартак" вернулся? После игры с "Севильей" эти разговоры закончатся (40)
Вчера, 22:51
Федор Смолов: мне кажется, Самедов как Бенджамин Баттон (2)
Федор Смолов: мне кажется, Самедов как Бенджамин Баттон (2)
Вчера, 22:33
Максим Калиниченко: с победой, господа красно-белые! (6)
Максим Калиниченко: с победой, господа красно-белые! (6)
Вчера, 22:29
Андрей Будогосский: уход Егорова из департамента судейства? У меня нет такой информации
Андрей Будогосский: уход Егорова из департамента судейства? У меня нет такой информации
Вчера, 21:47
Массимо Каррера: "Севилья"? Если выходить на поле с таким желанием побеждать, то все возможно (11)
Массимо Каррера: "Севилья"? Если выходить на поле с таким желанием побеждать, то все возможно (11)
Вчера, 21:31
Максимилиан Проничев стал игроком берлинской "Герты"
Максимилиан Проничев стал игроком берлинской "Герты"
Анонс 18-го тура ФНЛ
В субботу пройдет 18-й тур ФНЛ. "Крылья Советов" попытаются догнать "Енисей", а "Оренбург" в свою очередь самарцев. Обо все этом в анонсе тура от Rusfootball.info
Эйфория "Олимпийца"
После последней ничьи дома с «Лучом» болельщики «Кубани» были очень недовольны. Главного тренера ожидал не самый теплый прием на пути в подтрибунное помещение. Фанаты призывали его поговорить, а когда он прошел мимо, кто-то из них плеснул колой. Из Краснодара уже давно нет вестей про задержки зарплаты, но вот в таком режиме игра пока все равно не клеится. Южане около зоны вылета. Поправить положение можно с «Олимпийцом», который одержал две победы к ряду. Николай Писарев сказал об отсутствии эйфории. Это можно будет проверить уже сегодня.
Встреча старых знакомых
Оба клуба долгое время встречались только в рамках высшего дивизиона. Больше десяти лет назад «Ротор» свалился в низшие лиги и застрял там надолго. Несколько раз команда исчезала. К Чемпионату Мира она вновь возродилась. В ФНЛ дела идут крайне тяжело. Неожиданные вспышки сменяются огромными сериями неудач. С «Крыльями» скорее всего будет продолжение отрицательной серии. Самарцы начинают отпускать «Енисей», поэтому терять очки дома с аутсайдерами не следует.
Матч тура
В Ярославле журналисты начинают верить в чудо-способности костюма Александра Побегалова. Дело в том, что впервые он его надел в игре с «Уралом». Тот матч закончился разгромом уральцев. После тренер появился в нем во встречах с «Тамбовом» и «Спартаком-2». Все игры завершились успехом. Наставник ярославцев говорит, что всего лишь совпадение и не верит приметы. Тем не менее костюм не будет лишним с «Балтикой». Оба клуба претендуют на стыковые матчи, а в 18-ом туре это и вовсе центральная встреча.
Москва – Питер
Не обошлось одним дерби столиц в этом сезоне. Питерское «Динамо» ворвалось эффектно в ФНЛ и продолжает выжимать максимум, находясь в верхней части таблицы. Дубль «Спартака», как уже отмечалось в предыдущих материалах, играет великолепно в гостях, а дома стабильности нет. Будет любопытно, смогут ли футболисты Гунько снова забить 2-3 мяча сопернику на выезде. Питерцы не блещут отменной игрой в обороне, поэтому шанс очень велики на этот счет.
Сложный выезд «Оренбурга»
Вторая команда «Газпрома» открывает вместе с «Сибирью» 18-й тур первого дивизиона. Оренбуржцы уверенно преследуют самарские «Крылья». Сбить с курса может «Сибирь» на своей домашней арене. Дело в том, что «Оренбург» еще ни разу в истории не увозил три очка из Новосибирска. Последние скромные результаты сибиряков наводят на мысль о том, что в субботу может случиться историческое событие в противостоянии этих команд – «Оренбург» увезет три очка домой.
Волгарь - Енисей
Астраханцы после поражения «Ростову» в Кубке России окончательно сникли. Команда хорошо держалась у зоны стыков, но последние три поражения выбили из колеи. Вернуться на прежний лад можно с «Енисеем», но это все же лидер, который играет уверенно, как в гостях, так и дома.
18-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Эйфория "Олимпийца"
После последней ничьи дома с «Лучом» болельщики «Кубани» были очень недовольны. Главного тренера ожидал не самый теплый прием на пути в подтрибунное помещение. Фанаты призывали его поговорить, а когда он прошел мимо, кто-то из них плеснул колой. Из Краснодара уже давно нет вестей про задержки зарплаты, но вот в таком режиме игра пока все равно не клеится. Южане около зоны вылета. Поправить положение можно с «Олимпийцом», который одержал две победы к ряду. Николай Писарев сказал об отсутствии эйфории. Это можно будет проверить уже сегодня.
Встреча старых знакомых
Оба клуба долгое время встречались только в рамках высшего дивизиона. Больше десяти лет назад «Ротор» свалился в низшие лиги и застрял там надолго. Несколько раз команда исчезала. К Чемпионату Мира она вновь возродилась. В ФНЛ дела идут крайне тяжело. Неожиданные вспышки сменяются огромными сериями неудач. С «Крыльями» скорее всего будет продолжение отрицательной серии. Самарцы начинают отпускать «Енисей», поэтому терять очки дома с аутсайдерами не следует.
Матч тура
В Ярославле журналисты начинают верить в чудо-способности костюма Александра Побегалова. Дело в том, что впервые он его надел в игре с «Уралом». Тот матч закончился разгромом уральцев. После тренер появился в нем во встречах с «Тамбовом» и «Спартаком-2». Все игры завершились успехом. Наставник ярославцев говорит, что всего лишь совпадение и не верит приметы. Тем не менее костюм не будет лишним с «Балтикой». Оба клуба претендуют на стыковые матчи, а в 18-ом туре это и вовсе центральная встреча.
Москва – Питер
Не обошлось одним дерби столиц в этом сезоне. Питерское «Динамо» ворвалось эффектно в ФНЛ и продолжает выжимать максимум, находясь в верхней части таблицы. Дубль «Спартака», как уже отмечалось в предыдущих материалах, играет великолепно в гостях, а дома стабильности нет. Будет любопытно, смогут ли футболисты Гунько снова забить 2-3 мяча сопернику на выезде. Питерцы не блещут отменной игрой в обороне, поэтому шанс очень велики на этот счет.
Сложный выезд «Оренбурга»
Вторая команда «Газпрома» открывает вместе с «Сибирью» 18-й тур первого дивизиона. Оренбуржцы уверенно преследуют самарские «Крылья». Сбить с курса может «Сибирь» на своей домашней арене. Дело в том, что «Оренбург» еще ни разу в истории не увозил три очка из Новосибирска. Последние скромные результаты сибиряков наводят на мысль о том, что в субботу может случиться историческое событие в противостоянии этих команд – «Оренбург» увезет три очка домой.
Волгарь - Енисей
Астраханцы после поражения «Ростову» в Кубке России окончательно сникли. Команда хорошо держалась у зоны стыков, но последние три поражения выбили из колеи. Вернуться на прежний лад можно с «Енисеем», но это все же лидер, который играет уверенно, как в гостях, так и дома.
18-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.