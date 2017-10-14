Анонс 18-го тура ФНЛ

В субботу пройдет 18-й тур ФНЛ. "Крылья Советов" попытаются догнать "Енисей", а "Оренбург" в свою очередь самарцев. Обо все этом в анонсе тура отПосле последней ничьи дома с «Лучом» болельщики «Кубани» были очень недовольны. Главного тренера ожидал не самый теплый прием на пути в подтрибунное помещение. Фанаты призывали его поговорить, а когда он прошел мимо, кто-то из них плеснул колой. Из Краснодара уже давно нет вестей про задержки зарплаты, но вот в таком режиме игра пока все равно не клеится. Южане около зоны вылета. Поправить положение можно с «Олимпийцом», который одержал две победы к ряду. Николай Писарев сказал об отсутствии эйфории. Это можно будет проверить уже сегодня.Оба клуба долгое время встречались только в рамках высшего дивизиона. Больше десяти лет назад «Ротор» свалился в низшие лиги и застрял там надолго. Несколько раз команда исчезала. К Чемпионату Мира она вновь возродилась. В ФНЛ дела идут крайне тяжело. Неожиданные вспышки сменяются огромными сериями неудач. С «Крыльями» скорее всего будет продолжение отрицательной серии. Самарцы начинают отпускать «Енисей», поэтому терять очки дома с аутсайдерами не следует.В Ярославле журналисты начинают верить в чудо-способности костюма Александра Побегалова. Дело в том, что впервые он его надел в игре с «Уралом». Тот матч закончился разгромом уральцев. После тренер появился в нем во встречах с «Тамбовом» и «Спартаком-2». Все игры завершились успехом. Наставник ярославцев говорит, что всего лишь совпадение и не верит приметы. Тем не менее костюм не будет лишним с «Балтикой». Оба клуба претендуют на стыковые матчи, а в 18-ом туре это и вовсе центральная встреча.Не обошлось одним дерби столиц в этом сезоне. Питерское «Динамо» ворвалось эффектно в ФНЛ и продолжает выжимать максимум, находясь в верхней части таблицы. Дубль «Спартака», как уже отмечалось в предыдущих материалах, играет великолепно в гостях, а дома стабильности нет. Будет любопытно, смогут ли футболисты Гунько снова забить 2-3 мяча сопернику на выезде. Питерцы не блещут отменной игрой в обороне, поэтому шанс очень велики на этот счет.Вторая команда «Газпрома» открывает вместе с «Сибирью» 18-й тур первого дивизиона. Оренбуржцы уверенно преследуют самарские «Крылья». Сбить с курса может «Сибирь» на своей домашней арене. Дело в том, что «Оренбург» еще ни разу в истории не увозил три очка из Новосибирска. Последние скромные результаты сибиряков наводят на мысль о том, что в субботу может случиться историческое событие в противостоянии этих команд – «Оренбург» увезет три очка домой.Астраханцы после поражения «Ростову» в Кубке России окончательно сникли. Команда хорошо держалась у зоны стыков, но последние три поражения выбили из колеи. Вернуться на прежний лад можно с «Енисеем», но это все же лидер, который играет уверенно, как в гостях, так и дома.