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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров поделился мнением о предстоящей центральной игре 13-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
- ЦСКА едет неоптимальным составом, будет отсутствовать ключевые игроки.
- Никакого преимущества «Краснодару» это не даст. У ЦСКА есть футболисты, которые способны заменить лидеров, и они будут использовать свой шанс, чтобы побороться за место в основном составе. И у них есть тренер-профессионал, у которого на случай отсутствия лидеров, всегда есть план «Б».
Если «Краснодар» считает, что им будет легко обыграть ЦСКА без Головина, Дзагоева и так далее, то они сильно ошибаются. Им надо больше думать о своей игре и о том, как порадовать своих болельщиков. Тогда и будет нужный результат.
- А насколько ЦСКА будет сложно играть без своих лидеров?
- Все каждый год говорят, что у ЦСКА «все сложно»: всегда потери, один и тот же состав. Но при этом каким-то удивительным образом команда всегда наверху и борется за чемпионский титул, несмотря на все свои проблемы. ЦСКА привык играть с потерями. Может, для другого клуба это стало бы проблемой, но армейцам в этом смысле море по колено.
Кто-то считает, что еврокубки отнимают у ЦСКА много сил. Но еще раз повторюсь: для них это не проблема, они много лет играют в таком режиме. Команда в этом отношении очень опытная.
- Допускаете, что в этой встрече может быть результативная ничья?
- Я скорее придерживаюсь того, что «Краснодар» должен побеждать. Однако если армейцы поставили себе цель сыграть вничью, то, думаю, они смогут этого добиться. Правда, я понятия не имею, какой у них план на игру. Все, что я говорю, - это мои предположения.
Я думаю, что ЦСКА будет разумно играть вторым номером на контратаках. Но опять же, не мне советовать тренеру москвичей, как надо играть. Это исключительно моя точка зрения. Если ЦСКА удастся забить первыми, «Краснодару» будет тяжело.
- Насколько опыт игроков в таких встречах играет роль?
- У «Краснодара» тоже есть достаточно опытные игроки. В таких матчах опыт имеет большое значение. Так как у армейцев есть в составе футболисты, которые подолгу играли за ЦСКА, в плане психологии у них есть определенное преимущество. Матч будет интересным, уверен в этом.
- Какие у вас лично впечатления от игр против ЦСКА?
- Я много матчей играл против армейцев, много чего помню. Но тогда были другие футболисты, тренеры. С «Краснодаром» всегда была установка играть на победу, против любого соперника, в том числе и ЦСКА.
И не важно, какой тренер – Олег Кононов или Игорь Шалимов - философия у клуба всегда оставалась одна: играть в открытый атакующий футбол. А матчи с ЦСКА для меня лично всегда были тяжелыми. Сложность игры против армейцев заключается в том, что ты можешь сколько угодно контролировать мяч, но, если ЦСКА забьет гол, отыграться практически невозможно.
Советский спорт
- ЦСКА едет неоптимальным составом, будет отсутствовать ключевые игроки.
- Никакого преимущества «Краснодару» это не даст. У ЦСКА есть футболисты, которые способны заменить лидеров, и они будут использовать свой шанс, чтобы побороться за место в основном составе. И у них есть тренер-профессионал, у которого на случай отсутствия лидеров, всегда есть план «Б».
Если «Краснодар» считает, что им будет легко обыграть ЦСКА без Головина, Дзагоева и так далее, то они сильно ошибаются. Им надо больше думать о своей игре и о том, как порадовать своих болельщиков. Тогда и будет нужный результат.
- А насколько ЦСКА будет сложно играть без своих лидеров?
- Все каждый год говорят, что у ЦСКА «все сложно»: всегда потери, один и тот же состав. Но при этом каким-то удивительным образом команда всегда наверху и борется за чемпионский титул, несмотря на все свои проблемы. ЦСКА привык играть с потерями. Может, для другого клуба это стало бы проблемой, но армейцам в этом смысле море по колено.
Кто-то считает, что еврокубки отнимают у ЦСКА много сил. Но еще раз повторюсь: для них это не проблема, они много лет играют в таком режиме. Команда в этом отношении очень опытная.
- Допускаете, что в этой встрече может быть результативная ничья?
- Я скорее придерживаюсь того, что «Краснодар» должен побеждать. Однако если армейцы поставили себе цель сыграть вничью, то, думаю, они смогут этого добиться. Правда, я понятия не имею, какой у них план на игру. Все, что я говорю, - это мои предположения.
Я думаю, что ЦСКА будет разумно играть вторым номером на контратаках. Но опять же, не мне советовать тренеру москвичей, как надо играть. Это исключительно моя точка зрения. Если ЦСКА удастся забить первыми, «Краснодару» будет тяжело.
- Насколько опыт игроков в таких встречах играет роль?
- У «Краснодара» тоже есть достаточно опытные игроки. В таких матчах опыт имеет большое значение. Так как у армейцев есть в составе футболисты, которые подолгу играли за ЦСКА, в плане психологии у них есть определенное преимущество. Матч будет интересным, уверен в этом.
- Какие у вас лично впечатления от игр против ЦСКА?
- Я много матчей играл против армейцев, много чего помню. Но тогда были другие футболисты, тренеры. С «Краснодаром» всегда была установка играть на победу, против любого соперника, в том числе и ЦСКА.
И не важно, какой тренер – Олег Кононов или Игорь Шалимов - философия у клуба всегда оставалась одна: играть в открытый атакующий футбол. А матчи с ЦСКА для меня лично всегда были тяжелыми. Сложность игры против армейцев заключается в том, что ты можешь сколько угодно контролировать мяч, но, если ЦСКА забьет гол, отыграться практически невозможно.
Советский спорт
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