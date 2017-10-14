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"Урал" уступил "Анжи" в матче молодежного первенства

Молодежная команда "Анжи" в гостях обыграла "Урал" в матче молодежного первенства РФПЛ.

Молодежное первенство. 13 тур

"Урал" - "Анжи" - 1:3

Голы: Галимов, 6, Некрасов, 20, (авто.), Иванченко, 35, 75

"Урал": Жариков, Боровков, Кочнев, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов, Татаринов

"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Саидов, Керимов, Магомедов, Темуков, Закиров, Глебов, Юсупов, Иванченко
Сегодня, 11:59
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