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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Урал" уступил "Анжи" в матче молодежного первенства
Молодежная команда "Анжи" в гостях обыграла "Урал" в матче молодежного первенства РФПЛ.
Молодежное первенство. 13 тур
"Урал" - "Анжи" - 1:3
Голы: Галимов, 6, Некрасов, 20, (авто.), Иванченко, 35, 75
"Урал": Жариков, Боровков, Кочнев, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов, Татаринов
"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Саидов, Керимов, Магомедов, Темуков, Закиров, Глебов, Юсупов, Иванченко
Молодежное первенство. 13 тур
"Урал" - "Анжи" - 1:3
Голы: Галимов, 6, Некрасов, 20, (авто.), Иванченко, 35, 75
"Урал": Жариков, Боровков, Кочнев, Горин, Бердников, Голубцов, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов, Татаринов
"Анжи": Герасимов, Исаев, Ханмурзаев, Саидов, Керимов, Магомедов, Темуков, Закиров, Глебов, Юсупов, Иванченко
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