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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная трагедии в Харлеме
"Спартак" почтит память погибших во время давки на матче "Спартак" - "Харлем" в 1982 году в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек.
"По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.
На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", – сказали в пресс-службе красно-белых.
ТАСС
На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек.
"По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.
На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", – сказали в пресс-службе красно-белых.
ТАСС
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