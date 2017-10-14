На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная трагедии в Харлеме

"Спартак" почтит память погибших во время давки на матче "Спартак" - "Харлем" в 1982 году в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек."По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", – сказали в пресс-службе красно-белых.