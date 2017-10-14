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На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная трагедии в Харлеме

"Спартак" почтит память погибших во время давки на матче "Спартак" - "Харлем" в 1982 году в матче 1/16 финала Кубка УЕФА.

На "Открытие Арене" появится памятная доска, посвященная событиям, в результате которых погибли 66 человек.

"По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад.

На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", – сказали в пресс-службе красно-белых.

ТАСС
Теги: Спартак
Сегодня, 12:38
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(2)
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 13:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha

Это нет слов - такая равнодушная тварь пишет на этом сайте о погибших - и всем по куй !

Сам понял что написал?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:02) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Это было не в Харлеме, а в Лужниках.

Это нет слов - такая равнодушная тварь пишет на этом сайте о погибших - и всем по куй !
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
смените заголовок, не очень умные.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 12:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это было не в Харлеме, а в Лужниках.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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