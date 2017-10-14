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Максим Боков: ЦСКА всегда играет только на победу

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер армейской ДЮСШ Максим Боков поделился мнением о предстоящем матче с «Краснодаром» в 13-м туре чемпионата России.

– «Краснодар» проиграл последние три матча, ЦСКА не может победить на протяжении четырех встреч. Перерыв пришелся обоим очень кстати?

– Полностью согласен. В эти две недели у команд состоялась определенная перезагрузка. Думаю, к туру и те, и другие должны подойти в боевой готовности.

– Чья неудачная серия вызывает наибольшие опасения?

– Да нет никаких опасений. Да, в последнее время у ЦСКА случались неровные игры, но его всегда отличал, прежде всего, характер. В трудных ситуациях армейцы всегда находили выход, и примеров тому немало. Поэтому двухнедельная пауза очень удачно легла на календарь подготовки к туру.

– А в чем причина неудач «Краснодара»?

– Трудно сказать, когда смотришь со стороны, не зная ситуацию изнутри. Мне кажется, любая команда имеет право на какие-то неровности по ходу дистанции. Невозможно отыграть весь чемпионат без осечек. Могу сказать, что «Краснодар» показывает очень хороший и быстрый футбол, а неудачи случаются с каждым.

– То есть симптомов кризиса у соперников вы не видите?

– Да, это стечение обстоятельств, не более того. Что у «Краснодара», что у ЦСКА отлично подобранные составы, а руководство знающее и понимающее. Нет лишних людей, с которых обычно начинаются кризисы.

– ЦСКА будет обходиться без Дзагоева, В. Березуцкого, Васина, Головина и, возможно, Вернблума – почти половина стартового состава. Не пугают такие потери?

– Да нет. В ЦСКА собран отличный коллектив, где каждый может заменить каждого. Не стоит забывать о целой группе молодых игроков, которые подошли к матчу во всеоружии.

– Готовы ли они к матчам повышенной ответственности?

– Думаю, да. У большинства за плечами уже есть определенный опыт. Играя и тренируясь с более мастеровитым футболистами, они и сами становятся сильнее. Слава богу, в ЦСКА им есть на кого равняться.

– Как Виктору Гончаренко стоит отреагировать на такую эпидемию травм? Нужно ли изменить тактический рисунок или просто поменять игроков по позициям?

– По этическим соображениям я не могу что-либо советовать главному тренеру. Уверен, Виктор Михайлович все сделает правильно, внесет нужные поправки. Он – человек опытный, не раз побывавший в таких переделках. Да и характер команды еще никто не отменял.

– Можно ли будет назвать ничью в Краснодаре положительным результатом на фоне таких потерь?

– ЦСКА всегда играет только на победу! К тому же ничья ни устроит ни одну, ни другую команду как в турнирном отношении, так и в психологическом.

– Следует ли ждать от армейцев игры «вторым номером»?

– Очень может быть. Но тут опять же все зависит от главного тренера, а мне его работу комментировать было бы неправильно.

– То есть фаворитом ЦСКА вы бы не назвали?

– Расцениваю шансы 50 на 50. Но повторюсь: это вовсе не значит, что кто-то нацеливается на ничью.

– Какие козыри есть у хозяев?

– Главный – быстрая игра. У «Краснодара» отлично получается выходить из обороны в атаку благодаря стремительным флангам и нападающим. Если ЦСКА нейтрализует эти сильные стороны соперника, будет сбивать соперника «на взлете», то я проблем для армейцев не увижу.

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Теги: Боков ЦСКА
Сегодня, 12:50
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