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Президент "ПСЖ" может избежать ответственности за дачу взятки

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи попытается не понести ответственность за дачу взятки, передает The Times.

Сообщается, что на руку Аль-Хелайфи может сыграть то, что у него есть должность министра в правительстве Катара, что дает ему дипломатический иммунитет. Это может помочь ему избежать расследования по делу о взяточничестве.

Во взяточничестве президента "ПСЖ" подозревает прокуратура Швейцарии. По мнению следователей, Аль-Хелайфи дал взятку бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку в виде виллы в Сардинии, а взамен принадлежащий катарцу канал beIN Sports получил права на трансляции чемпионатов мира с 2018 по 2030 год.

Советский спорт
Теги: ПСЖ
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Делов то - он же братан Сердюкова
Лица нашей армии))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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