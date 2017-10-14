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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "ПСЖ" может избежать ответственности за дачу взятки
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи попытается не понести ответственность за дачу взятки, передает The Times.
Сообщается, что на руку Аль-Хелайфи может сыграть то, что у него есть должность министра в правительстве Катара, что дает ему дипломатический иммунитет. Это может помочь ему избежать расследования по делу о взяточничестве.
Во взяточничестве президента "ПСЖ" подозревает прокуратура Швейцарии. По мнению следователей, Аль-Хелайфи дал взятку бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку в виде виллы в Сардинии, а взамен принадлежащий катарцу канал beIN Sports получил права на трансляции чемпионатов мира с 2018 по 2030 год.
Советский спорт
Сообщается, что на руку Аль-Хелайфи может сыграть то, что у него есть должность министра в правительстве Катара, что дает ему дипломатический иммунитет. Это может помочь ему избежать расследования по делу о взяточничестве.
Во взяточничестве президента "ПСЖ" подозревает прокуратура Швейцарии. По мнению следователей, Аль-Хелайфи дал взятку бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку в виде виллы в Сардинии, а взамен принадлежащий катарцу канал beIN Sports получил права на трансляции чемпионатов мира с 2018 по 2030 год.
Советский спорт
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