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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "СКА-Хабаровск" на игру 13-го тура РФПЛ.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.
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