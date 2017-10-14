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"Динамо" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "СКА-Хабаровск" на игру 13-го тура РФПЛ.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.
Теги: Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:58
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