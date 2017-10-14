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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый осенний успех. Хохлов начал с победы
Московское "Динамо" победило на своем поле "СКА-Хабаровск" и прервало свою удручающую серию. О том, как москвичи побеждали под руководством нового тренера - материал Rusfootball.info
Второе пришествие Хохлова в "Динамо"
Во время перерыва на матчи сборных "Динамо" избавилось от тренера Юрия Калитвинцева. Главным был назначен Дмитрий Хохлов, который уже руководил "бело-голубыми" несколько лет назад. Теперь бывшему игроку москвичей предстоит вытаскивать команду из зоны прямого вылета. И в этом плане домашняя встреча с хабаровскими "армейцами" была очень важна. И в плане того, что СКА есть один из главных противников "динамовцев" в битве за выживание, и в плане эмоционального настроя. Всё-таки с приходом нового тренера довольно важно сразу же победить.
Без обострения
За стартовым наскоком "Динамо", уместившемся в каких-то пару минут, последовала долгая пора равного и скучного противостояния. Команды сходились в центре и старательно мешали друг другу продвинуться хотя бы на несколько метров на территорию противника. И разрушение, как это бывает слишком часто в матчах не самых мастеровитых соперников, получалось у футболистов куда лучше, чем созидание.
Первый гол "Динамо" за осень
На исходе первой трети тайма СКА, казалось, освоился и пару раз неплохо действовал около и внутри штрафной Антона Шунина. Но всё это только сбило с толку. "Динамо", которое неплохо начало, но потом немного померкло, оформило первый удар в створ ворот и сразу же вышло вперёд. Первый гол этой осени для "бело-голубых" забил крайний защитник Алексей Козлов.
Спаситель Довбня
Оставшееся до перерыва время "Динамо" заметно превосходило хабаровчан. Последние так и не смогли соорудить в ответ на забитый мяч что-нибудь достойное. А хозяева куражились, как могли. "Бело-голубые" могли несколько раз забивать, один раз попали в штангу, да и вообще выглядели интересно и здорово. Не хватило только чёткого последнего действия, которое бы не оставило шансов голкиперу. Но его не было, так что Довбня становился главным героем первого тайма в составе СКА.
Примерно на тех же рельсах
После перерыва преимущество "Динамо" не исчезло. Они всё так же больше владели мячом, чаще и острее атаковали. Но гости, в отличие от первого тайма, тушеваться столь явно прекратили и периодически довольно весомо возражали. Добавили в активности, начали смелее идти вперёд и создавали впечатление, что в игре ещё ничего не решено. Особенно это стало заметно за двадцать минут до финального свистка. "Динамовцы" к этому времени укрепить свое преимущество не смогли, так что московских болельщиков ожидала нервная концовка.
***
У СКА были моменты, и моменты классные. Чего стоит лишь один удар в перекладину, который мог принести "красно-синим" ничью. Но "армейцы" не воспользовались своими моментами, а за десять с копейками минут до конца встречи пропустили ещё один. Александр Ташаев, отметившийся голевой передачей в первом тайме, на сей раз забил сам. Хохлов выиграл первую свою игру и поднял "Динамо" из зоны прямого вылета за один матч. Пока, правда, только на тринадцатое место.
Чемпионат России
13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 2:0
Голы: Козлов, 20, Ташаев, 83
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Второе пришествие Хохлова в "Динамо"
Во время перерыва на матчи сборных "Динамо" избавилось от тренера Юрия Калитвинцева. Главным был назначен Дмитрий Хохлов, который уже руководил "бело-голубыми" несколько лет назад. Теперь бывшему игроку москвичей предстоит вытаскивать команду из зоны прямого вылета. И в этом плане домашняя встреча с хабаровскими "армейцами" была очень важна. И в плане того, что СКА есть один из главных противников "динамовцев" в битве за выживание, и в плане эмоционального настроя. Всё-таки с приходом нового тренера довольно важно сразу же победить.
Без обострения
За стартовым наскоком "Динамо", уместившемся в каких-то пару минут, последовала долгая пора равного и скучного противостояния. Команды сходились в центре и старательно мешали друг другу продвинуться хотя бы на несколько метров на территорию противника. И разрушение, как это бывает слишком часто в матчах не самых мастеровитых соперников, получалось у футболистов куда лучше, чем созидание.
Первый гол "Динамо" за осень
На исходе первой трети тайма СКА, казалось, освоился и пару раз неплохо действовал около и внутри штрафной Антона Шунина. Но всё это только сбило с толку. "Динамо", которое неплохо начало, но потом немного померкло, оформило первый удар в створ ворот и сразу же вышло вперёд. Первый гол этой осени для "бело-голубых" забил крайний защитник Алексей Козлов.
Спаситель Довбня
Оставшееся до перерыва время "Динамо" заметно превосходило хабаровчан. Последние так и не смогли соорудить в ответ на забитый мяч что-нибудь достойное. А хозяева куражились, как могли. "Бело-голубые" могли несколько раз забивать, один раз попали в штангу, да и вообще выглядели интересно и здорово. Не хватило только чёткого последнего действия, которое бы не оставило шансов голкиперу. Но его не было, так что Довбня становился главным героем первого тайма в составе СКА.
Примерно на тех же рельсах
После перерыва преимущество "Динамо" не исчезло. Они всё так же больше владели мячом, чаще и острее атаковали. Но гости, в отличие от первого тайма, тушеваться столь явно прекратили и периодически довольно весомо возражали. Добавили в активности, начали смелее идти вперёд и создавали впечатление, что в игре ещё ничего не решено. Особенно это стало заметно за двадцать минут до финального свистка. "Динамовцы" к этому времени укрепить свое преимущество не смогли, так что московских болельщиков ожидала нервная концовка.
***
У СКА были моменты, и моменты классные. Чего стоит лишь один удар в перекладину, который мог принести "красно-синим" ничью. Но "армейцы" не воспользовались своими моментами, а за десять с копейками минут до конца встречи пропустили ещё один. Александр Ташаев, отметившийся голевой передачей в первом тайме, на сей раз забил сам. Хохлов выиграл первую свою игру и поднял "Динамо" из зоны прямого вылета за один матч. Пока, правда, только на тринадцатое место.
Чемпионат России
13 тур
"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 2:0
Голы: Козлов, 20, Ташаев, 83
"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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