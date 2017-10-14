Первый осенний успех. Хохлов начал с победы



Чемпионат России



13 тур



"Динамо" - "СКА-Хабаровск" 2:0

Московское "Динамо" победило на своем поле "СКА-Хабаровск" и прервало свою удручающую серию. О том, как москвичи побеждали под руководством нового тренера - материалВо время перерыва на матчи сборных "Динамо" избавилось от тренера Юрия Калитвинцева. Главным был назначен Дмитрий Хохлов, который уже руководил "бело-голубыми" несколько лет назад. Теперь бывшему игроку москвичей предстоит вытаскивать команду из зоны прямого вылета. И в этом плане домашняя встреча с хабаровскими "армейцами" была очень важна. И в плане того, что СКА есть один из главных противников "динамовцев" в битве за выживание, и в плане эмоционального настроя. Всё-таки с приходом нового тренера довольно важно сразу же победить.За стартовым наскоком "Динамо", уместившемся в каких-то пару минут, последовала долгая пора равного и скучного противостояния. Команды сходились в центре и старательно мешали друг другу продвинуться хотя бы на несколько метров на территорию противника. И разрушение, как это бывает слишком часто в матчах не самых мастеровитых соперников, получалось у футболистов куда лучше, чем созидание.На исходе первой трети тайма СКА, казалось, освоился и пару раз неплохо действовал около и внутри штрафной Антона Шунина. Но всё это только сбило с толку. "Динамо", которое неплохо начало, но потом немного померкло, оформило первый удар в створ ворот и сразу же вышло вперёд. Первый гол этой осени для "бело-голубых" забил крайний защитник Алексей Козлов.Оставшееся до перерыва время "Динамо" заметно превосходило хабаровчан. Последние так и не смогли соорудить в ответ на забитый мяч что-нибудь достойное. А хозяева куражились, как могли. "Бело-голубые" могли несколько раз забивать, один раз попали в штангу, да и вообще выглядели интересно и здорово. Не хватило только чёткого последнего действия, которое бы не оставило шансов голкиперу. Но его не было, так что Довбня становился главным героем первого тайма в составе СКА.После перерыва преимущество "Динамо" не исчезло. Они всё так же больше владели мячом, чаще и острее атаковали. Но гости, в отличие от первого тайма, тушеваться столь явно прекратили и периодически довольно весомо возражали. Добавили в активности, начали смелее идти вперёд и создавали впечатление, что в игре ещё ничего не решено. Особенно это стало заметно за двадцать минут до финального свистка. "Динамовцы" к этому времени укрепить свое преимущество не смогли, так что московских болельщиков ожидала нервная концовка.У СКА были моменты, и моменты классные. Чего стоит лишь один удар в перекладину, который мог принести "красно-синим" ничью. Но "армейцы" не воспользовались своими моментами, а за десять с копейками минут до конца встречи пропустили ещё один. Александр Ташаев, отметившийся голевой передачей в первом тайме, на сей раз забил сам. Хохлов выиграл первую свою игру и поднял "Динамо" из зоны прямого вылета за один матч. Пока, правда, только на тринадцатое место.Козлов, 20, Ташаев, 83Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, (Цаллагов, 67), Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.Довбня, Черевко, (Савичев 58), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, (Христов, 68), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, (Барбаро, 78), Маркович.