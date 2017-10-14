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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Шаронов: Грасия? У многих великих тренеров не получается
Тренер молодежного "Рубина" Роман Шаронов высказал мнение о работе Хавьера Грасии в главной команде в прошлом сезоне.
– В прошлом сезоне вы часто посещали тренировки Хавьера Грасии. У Курбана Бердыева тоже, конечно, бывали. Можете сравнить тренировочные процессы этих тренеров?
– Как это можно сравнить? У каждого тренера свое видение футбола. У них разная философия.
– Почему, на ваш взгляд, у Грасии не получилось в Казани?
– Чтобы судить об этом, надо быть внутри команды и понимать. Если мы говорим про результат, то он складывается из мелочей, начиная с того, какая атмосфера на базе, как игроки между собой общаются, какой контакт у тренера с игроками. Могу сказать только одно: Хави отдавал всего себя.
Почему не получилось? У многих великих тренеров не получается, потому их увольняют. Это не значит, что они плохие. Это футбол, это жизнь, – цитирует Шаронова "Реальное время".
– В прошлом сезоне вы часто посещали тренировки Хавьера Грасии. У Курбана Бердыева тоже, конечно, бывали. Можете сравнить тренировочные процессы этих тренеров?
– Как это можно сравнить? У каждого тренера свое видение футбола. У них разная философия.
– Почему, на ваш взгляд, у Грасии не получилось в Казани?
– Чтобы судить об этом, надо быть внутри команды и понимать. Если мы говорим про результат, то он складывается из мелочей, начиная с того, какая атмосфера на базе, как игроки между собой общаются, какой контакт у тренера с игроками. Могу сказать только одно: Хави отдавал всего себя.
Почему не получилось? У многих великих тренеров не получается, потому их увольняют. Это не значит, что они плохие. Это футбол, это жизнь, – цитирует Шаронова "Реальное время".
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