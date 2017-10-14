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Олег Иванов и Милад Мохаммади не помогут "Ахмату" в течение трех недель

Игроки "Ахмата" полузащитник Олег Иванов и защитник Милад Мохаммади из-за травм выбыли на срок около трех недель каждый, информирует официальный сайт грозненской команды.

Обследование выявило у Иванова грыжу шейного отдела позвоночника. Сообщается, что лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займет до трех недель. В понедельник Иванов, пропустивший из-за болезни несколько туров, отправится на дополнительное обследование в Германию.

Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Иранский защитник получил травму 30 сентября во время матча 12-го тура РФПЛ с "Тосно". Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель.
Теги: Ахмат
Сегодня, 13:41
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