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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Олег Иванов и Милад Мохаммади не помогут "Ахмату" в течение трех недель
Игроки "Ахмата" полузащитник Олег Иванов и защитник Милад Мохаммади из-за травм выбыли на срок около трех недель каждый, информирует официальный сайт грозненской команды.
Обследование выявило у Иванова грыжу шейного отдела позвоночника. Сообщается, что лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займет до трех недель. В понедельник Иванов, пропустивший из-за болезни несколько туров, отправится на дополнительное обследование в Германию.
Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Иранский защитник получил травму 30 сентября во время матча 12-го тура РФПЛ с "Тосно". Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель.
Обследование выявило у Иванова грыжу шейного отдела позвоночника. Сообщается, что лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займет до трех недель. В понедельник Иванов, пропустивший из-за болезни несколько туров, отправится на дополнительное обследование в Германию.
Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Иранский защитник получил травму 30 сентября во время матча 12-го тура РФПЛ с "Тосно". Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель.
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